Agresión en hogar rebasa al robo como mayor delito violento

La violencia dentro de los hogares rebasó en 2025 al robo y al asalto en la medición nacional de delitos violentos. El Índice de Paz México (IPM), del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ubicó este tipo de agresiones como la conducta más frecuente dentro de esa categoría, con alrededor de 720 reportes por cada 100 mil habitantes, una cifra 60 puntos por encima de la registrada en los otros dos delitos.

CAMBIA DINÁMICA ı Foto: Especial

Aunque el país tuvo su mayor avance desde que existe la medición del IPM, el cambio en los delitos con violencia revela una transformación de fondo en el mapa de la inseguridad. La reducción en la cifra de homicidios marcó el resultado general del año pasado, pero las agresiones dentro del hogar y los ataques sexuales mantienen una tendencia al alza de largo plazo.

LA VISIBILIDAD que tenemos de estos problemas apenas es mínima. La violencia intrafamiliar y la violencia sexual podrían ser la antesala del feminicidio LUCÍA CARMINA JASSO Investigadora del IIS de la UNAM



De acuerdo con el reporte, la tasa nacional de delitos con violencia aumentó 12.4 por ciento en la última década. Ese deterioro no tuvo como principal motor el robo, que bajó de forma sostenida en los últimos años, sino dos conductas de alto impacto social. La violencia sexual, que creció 176 puntos porcentuales, y la familiar, que se duplicó en el mismo periodo.

Lucía Carmina Jasso, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, pidió no atribuir ese crecimiento únicamente a un mayor número de denuncias, porque la dimensión real del problema sigue oculta: “La visibilidad que tenemos de estos problemas apenas es mínima”.

Este giro modifica la lectura tradicional de la seguridad pública, centrada durante años en homicidios, asaltos, robos y disputas entre grupos criminales. El IPM coloca ahora a la violencia familiar como el delito que más pesa dentro de esta categoría, lo que traslada una parte del diagnóstico hacia espacios privados, relaciones cercanas y dinámicas domésticas que no siempre aparecen en el debate público con la misma fuerza que los asesinatos o los enfrentamientos armados.

Para Jasso, ambos fenómenos tienen un fuerte componente de género y recaen principalmente sobre mujeres. Señaló que estos delitos pueden operar como señales previas de agresiones más graves.

“La violencia intrafamiliar y la violencia sexual podrían ser la antesala del feminicidio”, advirtió la especialista al referirse a los riesgos que persisten dentro de espacios privados.

La investigadora también apuntó al subregistro. Señaló que casi nueve de cada 10 casos de violencia sexual no se denuncian, ya sea porque ocurren en entornos íntimos o porque las víctimas no confían en las instituciones. Ese vacío, planteó, vuelve más difícil medir el alcance de la crisis y diseñar respuestas públicas efectivas.

Según el IEP, el indicador de delitos con violencia incluye cuatro subindicadores específicos: robo, asalto, violencia familiar y violencia sexual. La medición toma como base casos por cada 100 mil habitantes y ajusta ciertos registros por subreporte, debido a que en México sólo cerca de 10 por ciento de los delitos llega a conocimiento de las autoridades.

Otro dato central aparece en la comparación histórica. El robo solía ser, por amplio margen, el delito violento más frecuente. Esa posición cambió por la reducción acumulada los últimos siete años y por la duplicación de la tasa de violencia familiar desde 2015.

En cuanto al costo económico, los delitos con violencia representan también una de las mayores cargas del país. En 2025 concentraron 35.5 por ciento del impacto económico total de la violencia, con un costo superior a 1.4 billones de pesos, equivalente a 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Para los especialistas el dato abre un frente social. Si la violencia familiar ya supera al robo y al asalto, la discusión pública no puede limitarse a la presencia policial, los operativos contra grupos criminales o la reducción de homicidios.

El informe del Instituto para la Economía y la Paz muestra que una parte relevante de la inseguridad ocurre en entornos donde la víctima convive con su agresor o depende de redes cercanas para buscar ayuda.