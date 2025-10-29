Consejeros electorales locales rechazan que desaparición de Oples pueda generar ahorros

Consejeros electorales de los Órganos Públicos Locales Electorales (Oples) rechazaron la versión de que su desaparición generaría ahorros presupuestales si el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiera la organización de las elecciones locales, como se plantea que podría establecerse en una eventual reforma electoral que proyecta el Gobierno Federal.

Durante la presentación de propuestas que serán entregadas por el INE a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrantes de la Red Nacional de Consejerías Electorales (Renacidi) y de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica (Red Cívica) defendieron el modelo INE-Oples, argumentando que ha garantizado condiciones democráticas y estabilidad política a más de una década de su creación.

Cristian García Reyes, consejero electoral del Ople de Hidalgo e integrante de la Red Cívica, calificó como “falaz” el argumento del ahorro económico que supuestamente traería la eliminación de los organismos electorales estatales.

“Uno de los argumentos, aunque falaces, de las propuestas de reforma para la desaparición de los Ople, es el relativo a que se tendrían ahorros, si la organización de las elecciones locales pasa a manos del INE. No obstante, como lo han apuntado distintos exconsejeros electorales y la consejera presidenta Guadalupe Taddei, el INE tendría que incrementar sus recursos humanos, materiales y financieros en cada uno de los estados” Cristian García Reyes, consejero electoral del Ople de Hidalgo



García Reyes destacó que la estructura actual del INE resulta insuficiente para asumir la carga operativa que representan los 32 procesos electorales locales de manera simultánea con los comicios federales, debido al diseño de la geografía electoral del país.

“Si se eliminaran los Ople, el INE tendría que sumar a los 332 consejos, mil 571 consejos municipales y 638 consejos electorales locales , con todo lo que ello implica, pues la distritación federal difiere de la que existe en las entidades federativas”, puntualizó el funcionario electoral.

El consejero enfatizó que la propuesta de centralización electoral no solo no generaría los ahorros prometidos, sino que implicaría una inversión considerable en infraestructura, personal y logística para replicar en el ámbito federal las capacidades que actualmente tienen los organismos estatales.

Con Oples, “democracia local se robustece”

Por su parte, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, consejero electoral del Ople de Chihuahua y presidente de Renacidi, reivindicó el papel fundamental que han desempeñado los organismos locales en la consolidación democrática del país, permitiendo transiciones pacíficas del poder público.

Gutiérrez Ruiz señaló que la labor de los Oples se refleja en paz social, pluralidad de ideas, multipartidismo en los procesos electorales y alternancia política en prácticamente todos los puestos de elección popular a nivel estatal y municipal.

“La democracia mexicana necesita evolucionar, pero nunca en detrimento de lo que se ha construido. Por el contrario, debemos fortalecer sus cimientos. Con Oples fuertes, la democracia local se robustece, y con una democracia local sólida, la democracia nacional se fortalece” Luis Eduardo Gutiérrez, presidente de Renacidi



Reforma electoral, para fortalecimiento de instituciones existentes

Los consejeros electorales coincidieron en que cualquier reforma al sistema electoral debe partir del fortalecimiento de las instituciones existentes, no de su debilitamiento o desaparición, para preservar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

Las propuestas presentadas por ambas redes de consejeros electorales serán canalizadas por el INE hacia la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

