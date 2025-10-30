Alessandra y el pasado

Con la novedad de que fue detenido, acusado de extorsionar a los dueños de un local en la colonia Roma Sur, un empleado de la alcaldía Cuauhtémoc, actualmente a cargo de Alessandra Rojo de la Vega. De acuerdo con reportes periodísticos se trata de Manuel “N”, de 68 años, quien pretendía cobrar 700 mil pesos a cambio no cerrar un negocio. Nos dicen que tras llegar el caso a la opinión pública, Rojo de la Vega, quien lleva un año al frente de la alcaldía, apuró el desmarque, señalando que se trataba de un funcionario “del monrealato” al que “nuestra policía auxiliar” presentó ante la fiscalía. No está mal para atajar de botepronto señalamientos de responsabilidad, nos comentan, sin embargo, no ha pasado desapercibido que la funcionaria replica la mirada al pasado, igual que hacen algunos morenistas que con tal de no asumir, aún señalan, por ejemplo, a Felipe Calderón por temas añejos.