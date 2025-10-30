‘Hay algunos intereses no tan legítimos de productores en cierre de carreteras’, acusa Sheinbaum

Agricultores de Zapopan, Jalisco, bloquean la carretera a Nogales en la víspera.

Ante los bloqueos que se mantienen en algunos puntos carreteros por parte de productores de maíz inconformes con el acuerdo dado a conocer por el Gobierno Federal para subir el precio de este alimento, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que persisten algunos “intereses no tan legítimos”.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre las obstrucciones viales que se mantienen en algunos puntos de la República por parte de agricultores inconformes con el convenio por el que las autoridades federales y estatales subieron su apoyo a 950 pesos al precio por tonelada.

“En algunos casos también hay otros intereses, no tan legítimos en estos cierres de carreteras. Pero ahí donde hay interés legítimo de los productores de maíz, hay mesas de trabajo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que se mantendrán las mesas de diálogo de parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y los productores para continuar con el apoyo al sector.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el precio es variable según la región de la cosecha y las características de su producción.

“Varía mucho eh también el apoyo que se da dependiendo de las zona por las características de la producción y cuál es el costo de producción, pero hay mesas de trabajo con Sader”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Al plantearle sobre si está garantizada la gobernabilidad del país, en medio de los bloqueos que también han encabezado transportistas y piperos de agua en otros puntos, Claudia Sheinbaum Pardo negó ver complicaciones y aseguró que esa también es la percepción de la población.

“No veo desgobiernos, ni tampoco el pueblo de México. Son algunos que están en contra nuestra, que ahora utilizan este tema para decir que hay desgobierno. Pero hay gobierno elegido por el pueblo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

