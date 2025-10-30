“No volverán apoyos con intermediarios”

Tras concretarse un acuerdo entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y productores de maíz en el Bajío ayer por la madrugada, respecto al precio que se les paga por su producto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no volverán los esquemas de apoyo por medio de organizaciones gremiales que recibían los beneficios de productores, porque ahora se entregan los recursos de manera directa e individual.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria confirmó que, en las recientes mesas de diálogo que se sostuvieron, hubo organizaciones que quisieron asumir el control de los apoyos que se destinan a los maiceros, sobre quienes optó no dar a conocer los nombres.

El Dato: Sader dará un crédito del programa Cosechando Soberanía y un seguro de temporada primavera-verano 2025 para el maíz blanco de los productores del Bajío.

“Los apoyos que da el Gobierno son individuales, no son a través de organizaciones. En una parte pues estaba vinculada con esto. Antes de la transformación, antes de que llegara el presidente López Obrador, había muchas organizaciones en el campo que recibían de manera directa los recursos. Miles de millones de pesos que nunca se sabía si llegaban o no directo al productor y en la organización se quedaban, en los liderazgos, muchos de los recursos. Eso no va a regresar”, enfatizó.

Atribuyó las dificultades que enfrenta el sector al modelo económico neoliberal, que llevó a que los productores no cuenten con los ingresos necesarios, ni siquiera para el autoconsumo.

Afirmó que esta situación también ha llevado a la pérdida del maíz nativo, debido a que se opta por adquirir semillas de maíz híbrido.

También recalcó que la prioridad de su gobierno será beneficiar a pequeños y medianos productores que apenas cuenten con una o dos hectáreas, que son quienes casi no han recibido apoyos.

“En el periodo neoliberal lo que había eran estas garantías, coberturas, que se daban principalmente al productor grande, al de Sinaloa, una parte del Bajío, a esos que hoy tienen más de 100 hectáreas, o que rentan mil hectáreas porque a lo mejor no son suyas, para su producción y que han ido concentrando una buena parte de la producción de maíz en México. A esos se les apoyaba en el periodo neoliberal. A los pequeños se les daba el Procampo y punto, no había más”, dijo.

Adelantó que el próximo año se presentarán nuevos beneficios para el campo, pero para productores del sur del país: “Entonces, además de estos apoyos, va a haber un beneficio adicional el próximo año, que ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera, a todos los productores que son principalmente del sur, sureste del país, que siguen sembrando maíz nativo y que tiene que ver con el sostenimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural de México, de nuestro maíz”.

La mandataria dijo que hay otros programas para la agricultura: “se busca beneficiar al sector por medio de otros programas como lo son Fertilizante Gratuito, producido por Pemex; también las escuelas de campo en donde se busca la transformación y recuperación agroecológica, para que haya más abonos orgánicos”.

PAN pide garantizar en el PEF recursos para el agro

› Por Ulises Soriano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a las comisiones legislativas a incorporar mecanismos de apoyo y certidumbre para los productores agrícolas, particularmente los de maíz, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, al advertir que sin respaldo económico “no habrá desarrollo” ni condiciones para competir con los subsidios que otorgan otras naciones.

En un encuentro con medios, previo a la sesión ordinaria en San Lázaro, la diputada panista afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de “garantizar precios justos” y proteger a los campesinos nacionales ante el aumento de la desigualdad que enfrentan frente a los productores de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes, recordó, reciben apoyos mucho más altos que les permiten sembrar, cosechar, distribuir y comercializar sus productos sin riesgo de quiebra.

“Yo acompaño, por supuesto, la consigna de ‘sin maíz no hay país’, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo. Se necesita que el Gobierno federal y que el Presupuesto de Egresos de la Federación garanticen apoyo a los productores nacionales”, expresó.

La legisladora subrayó que la discusión presupuestal en curso es el momento decisivo para que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad y dé certidumbre al campo.

“Estamos en el momento procesal oportuno para apoyar a los productores nacionales. Es este momento, esta semana y la que sigue, en la que los diputados debemos garantizar que el próximo ejercicio fiscal tenga la posibilidad de proteger a nuestros productores”, afirmó.

López Rabadán enfatizó que el maíz no sólo representa un bien de consumo, sino un símbolo de identidad cultural y económica para México, y advirtió que el abandono presupuestal podría generar consecuencias sociales graves. Asimismo, llamó a sus compañeros legisladores a trabajar con sentido de urgencia y evitar que el debate presupuestal se limite a posturas partidistas.

“El maíz es prioritario no sólo para el consumo, sino también porque es un producto nacional que acompaña culturalmente a nuestro país. Debemos protegerlo desde la política pública”, dijo.