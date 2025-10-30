Paco Ignacio Taibo... tercera llamada

Nos comentan que las voces no dejan en paz al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien, por aquel desafortunado comentario sobre las mujeres escritoras, no sólo ha sido emplazado por la oposición a disculparse —algo en lo que han coincidido políticos y políticas de todos los colores—. Fue la senadora de Morena Martha Lucía Mícher, quien le recordó que más allá de si tuvo o no la intención de hacer daño, lo hizo y sonó, como él mismo dijo: “horriblemente asqueroso de malo”, luego entonces, debe rectificar. “Paco Ignacio es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, nada más las mujeres”, dijo la legisladora. “Yo le hago un llamado a que aprenda de estas lecciones, que ofrezca una disculpa, porque sé que no fue su intención, pero finalmente ofendió a las mujeres”. ¿Tomará nota? Pendientes.