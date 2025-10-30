‘Política exterior la define México’, Sheinbaum responde ante críticas por apoyo a Cuba

“La política exterior de México la define México”, fue la respuesta que dio la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la crítica que lanzó el subsecretario de Estado de la administración estadounidense, Christopher Landau, contra el apoyo que se le ha mostrado a Cuba.

Ayer, el representante de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, expuso ante la Asamblea General el rechazo a lo que se ha considerado un bloqueo económico y comercial de Estados Unidos hacia Cuba.

En respuesta, Landau acusó que la postura fijada se trató de una “mentira de principio a fin” y pidió que, si se hablará de la política entre ambos países, se debería hacer “desde la realidad y no en una fantasía”.

“Me entristece profundamente que países amigos, incluyendo nuestro primer socio comercial, perpetúen este mito y, por lo tanto, apoyen a una sangrienta dictadura caudillista que se ha afianzado en el poder durante el doble del tiempo que duró el régimen del General Porfirio Díaz”, dijo el estadounidense.

🚨 Sheinbaum responde a crítica de Christopher Landau sobre el apoyo de #México a #Cuba.



"La política exterior de México la define México, el apoyo ha venido histórico, y la política exterior se define con base en nuestros principios".



En la previa, el exembajador de #EEUU en… pic.twitter.com/PfEvS6NeDd — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 30, 2025

Al respecto, la mandataria mexicana dijo que sus posturas respecto a otras naciones son decisión interna.

Además, recalcó que el rechazo al bloqueo no sólo fue de parte de México, sino de muchos otros países que también se han pronunciado en contra.

“La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha sido histórico y la política exterior se define con base en nuestros principios. Votaron ayer, ¿no? el bloqueo a Cuba por amplísima mayoría, todos los países pidieron que ya no continuara el bloqueo a Cuba. Somos un país soberano, libre, independiente y la política exterior la definimos los mexicanos”, recalcó.

También comentó que la relación con Estados Unidos ha sido buena, a pesar de que hay asuntos en los que no comparten la misma visión y, frente a lo cual, siempre se buscará el diálogo.

“Hay evidentemente temas en los que no estamos de acuerdo y además decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado siempre el diálogo para poder resolverlos y hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo”, declaró.

LMCT