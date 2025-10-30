Prioridades en Tijuana

Y hablando de alcaldes, hay otros a los que, nos comentan, es posible verles aplicándose a fondo para atender los principales problemas de los vecinos. Es el caso del edil de Tijuana, Ismael Burgueño, quien, se reportó, en su primer año de gestión se alcanzó una cobertura de 98 por ciento en recolección de basura. Lo anterior, gracias al diseño de 327 nuevas rutas y la incorporación de 129 unidades recolectoras con las que se ha beneficiado a 85 mil familias. Es sabido que un eje relevante de su administración ha sido la coordinación con los gobiernos federal y estatal, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de María del Pilar Ávila, respectivamente. La limpieza de una ciudad suele ser un indicador de la calidad de su gobierno, de ahí que se destaquen inversiones en zonas donde miles de familias vivieron años pagando por un servicio que debía ser público.