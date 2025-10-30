¿Qué pasó con Simón Levy? ¿Está detenido? ¿Está escondido? ¿Su personaje usa barba...? Caray, es que tomó más de una mañana saber la situación legal del polémico exfuncionario federal hoy crítico de la 4T. Simón pensó que sería buena idea hacer su propia versión y poner en duda la información oficial —provista por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, confirmada por el Gabinete de Seguridad federal y hasta por la Interpol— sobre su detención, con lo cual provocó que los datos de su paradero de pronto saltaran de un continente a otro —¿está en Washington o en Lisboa?—. Bueno, hasta una alerta de atentado y una transmisión en vivo se despachó. Al final las autoridades aclararon que lo que Simón dice o, más bien, lo que Simón no dijo: es que, en efecto, lo detuvieron en Portugal y que un tribunal de ese país ordenó su libertad, pero con medidas cautelares. Ya se verá quién paga al final y cómo los platos rotos por jugar al juego de las confusiones. Uf.