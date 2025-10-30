...Y nuevo bombardeo en el Pacífico deja 4 muertos

Captura de video del ataque de EU a una presunta narcolancha, ayer.





El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que, por instrucción del presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque “cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada con el narcotráfico en el océano Pacífico oriental, acción que dejó a los cuatro tripulantes muertos.

“Más temprano hoy, por dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO, por sus siglas en inglés) en el Pacífico Oriental”, escribió Hegseth en su cuenta oficial de X.

El funcionario estadounidense detalló que la operación se efectuó en aguas internacionales del Pacífico y que “la nave era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba estupefacientes”.

Sin embargo, en el mensaje de X no hay una precisión de la zona o una referencia geográfica del ataque.

De acuerdo con su publicación, cuatro hombres identificados como “narco-terroristas” se encontraban a bordo de la embarcación y murieron durante el ataque, sin que se registraran bajas de las fuerzas estadounidenses.

Hegseth advirtió que su país mantendrá la persecución de grupos criminales en la región: “El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narco-terroristas que buscan llevar drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará cazándolos y eliminándolos dondequiera que operen”.