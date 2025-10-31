Avanza cerco contra La Barredora: cae El Carnal, ligado al CJNG

Fuerzas federales capturaron a Leonardo Arturo “N”, alias El Carnal, identificado como lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, actualmente preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de la captura a través de su cuenta de X, donde precisó que la detención se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con apoyo de autoridades locales.

“Participaron en el operativo elementos de la Fiscalía de Chiapas, Seguridad Pública de Tabasco, Ejército, Marina, FGR, Guardia Nacional y SSPC. Agradecemos al gobernador Eduardo Ramírez y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración”, escribió el funcionario, al subrayar que el arresto “contribuirá a disminuir la violencia en la entidad”.

El Dato: El Carnal está involucrado en la fuga de varios reos por órdenes de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, para integrarse a La Barredora.

De acuerdo con la información oficial, el detenido, exintegrante de corporaciones de seguridad, se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021, cargo que habría aprovechado para fortalecer la estructura criminal del grupo liderado por Bermúdez Requena.

En un comunicado, la SSPC explicó que, tras labores de inteligencia, se identificó la zona de movilidad del presunto delincuente en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez.

Durante los recorridos de seguridad, los agentes lo ubicaron y le marcaron el alto; tras su identificación, confirmaron su relación con una célula dedicada a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de drogas.

El hombre, de 55 años, fue notificado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público federal, junto con los objetos asegurados durante el operativo.

Las autoridades indicaron que su captura representa un golpe estratégico a las operaciones del CJNG en el sureste del país, así como a la red criminal de La Barredora, que ha operado en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En el último año, La Barredora ha sufrido diversos golpes. El más importante es la caída de su cabecilla: Hernán Bermúdez Requena. El exmando estatal fue arrestado el pasado 19 de septiembre y llevado al penal del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido en Paraguay donde, de acuerdo con fuentes de inteligencia del país, buscaba ampliar su red.

El 20 de enero fue capturado en Puebla Carlos Tomás “N”, alias El Lic, señalado como el principal líder tras la caída de su fundador. Le siguieron arrestos de otros miembros de la organización criminal ubicados en distintos puntos del país: el 20 de junio, seis presuntos integrantes vinculados al homicidio de un empresario en Tabasco; el 18 de julio, cinco más en Puebla por su posible participación en explosiones en Coronango; y el 24 de julio, la detención en Jalisco de Ulises Pinto Madera, El 88, segundo al mando y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

El 31 de julio cayó en Tabasco Ángel Javier “N”, El Caiser, considerado pieza relevante en la organización, y el 1 de agosto, seis presuntos miembros fueron asegurados en Puebla con armas largas, droga y chalecos con las leyendas “Operativo Barredora” y “CJNG”.

Días después, el 6 de agosto, en Villahermosa, fue arrestado Arturo Gómez Marín, El Vampiro, identificado como tercero en la jerarquía del grupo y vinculado a extorsión y cobro de piso.

Detienen a El Tomate, vinculado a Los Gigios

› Por Ulises Soriano

En una operación coordinada entre fuerzas federales y estatales, fue detenido en Nogales, Sonora, Martín de Jesús Contreras Zepeda, alias El Tomate, identificado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia vinculado con el grupo delictivo Los Gigios.

El sujeto, de 32 años, contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y fue capturado en posesión de 31 dosis de metanfetaminas.

A través de su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que la detención fue producto de una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

31 dosis de droga se le aseguraron al capo tras su captura

“En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús ‘N’, alias Tomate, integrante del grupo delictivo Los Gigios e identificado como objetivo prioritario en la entidad. Está relacionado con delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada”, publicó el funcionario federal.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la captura se realizó tras labores de inteligencia e investigación en el municipio de Nogales, donde agentes de la Semar, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la SSPC, en coordinación con la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), desplegaron un operativo para ubicar y detener al presunto delincuente.

El comunicado de las autoridades estatales y federales detalló que El Tomate era considerado un generador de violencia de tercer nivel dentro de la célula delictiva Los Gigios, organización vinculada con el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con delitos de secuestro y homicidios contra grupos rivales conocidos como Los Demonios-Mayos, presuntamente relacionados con Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, integrante del Cártel de Sinaloa y líder de la facción La Mayiza.