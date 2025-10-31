Detienen a El Tomate, vinculado a Los Gigios





En una operación coordinada entre fuerzas federales y estatales, fue detenido en Nogales, Sonora, Martín de Jesús Contreras Zepeda, alias El Tomate, identificado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia vinculado con el grupo delictivo Los Gigios.

El sujeto, de 32 años, contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y fue capturado en posesión de 31 dosis de metanfetaminas.

A través de su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que la detención fue producto de una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

31 dosis de droga se le aseguraron al capo tras su captura

“En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús ‘N’, alias Tomate, integrante del grupo delictivo Los Gigios e identificado como objetivo prioritario en la entidad. Está relacionado con delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada”, publicó el funcionario federal.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la captura se realizó tras labores de inteligencia e investigación en el municipio de Nogales, donde agentes de la Semar, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la SSPC, en coordinación con la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), desplegaron un operativo para ubicar y detener al presunto delincuente.

El comunicado de las autoridades estatales y federales detalló que El Tomate era considerado un generador de violencia de tercer nivel dentro de la célula delictiva Los Gigios, organización vinculada con el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con delitos de secuestro y homicidios contra grupos rivales conocidos como Los Demonios-Mayos, presuntamente relacionados con Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, integrante del Cártel de Sinaloa y líder de la facción La Mayiza.