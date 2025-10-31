El que no espejeó

Nos dicen que el que anda muy descontrolado es Simón Levy. Al exfuncionario federal no le fue suficiente con todo el teatro que montó la víspera, con varios actos, sobre su situación legal y geográfica. Antier ya había quedado todo aclarado, pero a alguien se le olvidó hacerle un bien y retirarle el celular, así que eso tuvo consecuencias. Simón apareció otra vez en redes, a través de un nuevo video en el que insistió que es un alma libre y sin ataduras y que, según él, se encuentra ¡en Washington D.C! Lo que le faltó a quien hoy está bajo medidas cautelares por una ficha de Interpol fue ocultar la evidencia de que estaba en un muy conocido hotel de Lisboa, uno muy lujoso, por cierto, famoso por su exclusivo menú de comida oriental y por el enorme e inconfundible piano rojo que luce en la transmisión que hizo, justo detrás de él. En fin, que alguien le quite el Internet, para que no se hunda más.