Levy asegura que está en EU, pero escena lo delata

El exsubsecretario de Planeación Turística, Simón Levy Dabbah, negó haber sido detenido en Lisboa, Portugal, como señalaron diversos reportes; además, aseguró que se encuentra en Washington, Estados Unidos, donde continúa sus actividades cotidianas.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, transmitida por Grupo Fórmula, Levy Dabbah mostró su pasaporte y argumentó que, si existieran medidas cautelares en su contra, no podría tener el documento ni viajar libremente.

“Yo no sé qué locuras están sucediendo en México; soy un ciudadano, un individuo. Ya soy tema del Gabinete de Seguridad Nacional”, afirmó Levy, quien sostuvo que los señalamientos sobre su presunta detención son completamente falsos y derivan de un documento apócrifo atribuido a la Interpol. “Subieron un documento falso, donde dicen que me presento a un tribunal en octubre de 2024. Es una locura”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Aumento a los diputados

El exfuncionario explicó que enfrenta dos procesos judiciales en México, los cuales calificó como “ilegales”. Aseguró que uno de ellos ya había sido resuelto a su favor, pero fue reabierto, y que el segundo se basa en un video manipulado, cuya falsedad, según dijo, fue reconocida por el Departamento de Estado estadounidense. “No tengo por qué rendirle cuentas a nadie, no soy servidor público, nadie me paga del gobierno”, agregó.

Durante la entrevista, Levy insistió en que no se encuentra detenido y que su presencia en Estados Unidos lo demuestra. “Si lo que dice la Fiscalía fuera cierto, yo estaría retenido, no tendría mi pasaporte ni podría viajar. De hecho, pasado mañana tomaré un avión a otro país”, aseguró.

No obstante, el equipo de Grupo Fórmula señaló que, a partir del fondo visible en la videollamada, el exsubsecretario podría encontrarse en el Hotel Myriad, ubicado en Lisboa. En las imágenes se observan detalles arquitectónicos del restaurante del hotel —como ondas y luces rojas en el techo, un bar y un piano color rojo—, coincidentes con el lugar identificado por los periodistas, lo que contradice la versión ofrecida por Levy sobre su ubicación.