Marina concluye búsqueda de náufrago tras ataque militar estadounidense en aguas internacionales

La Secretaría de Marina (Semar) informó que mañana, a las 06:30 horas, se cumplirán las 96 horas desde el arranque de la operación de búsqueda y rescate del presunto náufrago que fue reportado a la Semar por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG).

Con este hito, la operación pasará al estatus de “activo suspendido”, lo que significa que la búsqueda dejará de ser intensiva con unidades dedicadas exclusivamente a ese fin, y se continuará mediante embarcaciones que naveguen por la zona y que ya han sido informadas por las autoridades marítimas mexicanas.

La Semar detalló que la patrulla oceánica y la aeronave desplegadas para la búsqueda se reintegrarán a sus operaciones regulares.

La Semar fundamentó su intervención en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), que establece la obligación de toda embarcación de brindar auxilio a cualquier persona en peligro en el océano, independientemente de su nacionalidad, condición o las circunstancias en las que se encuentre.

El despliegue de elementos navales mexicanos se realizó tras la solicitud de las autoridades estadounidenses, posterior al ataque a cuatro embarcaciones en aguas internacionales cercanas a México que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Este operativo militar representa uno más de los ataques que recientemente el gobierno de Donald Trump ha ejecutado contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas.

Los ataques iniciaron en aguas del Mar Caribe, pero progresivamente se han extendido a otros puntos de aguas internacionales, generando preocupación en las autoridades mexicanas por la proximidad de estas acciones militares a las costas nacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con este tipo de operaciones militares unilaterales y anunció que buscará establecer un diálogo con las autoridades estadounidenses para evitar que se realicen en aguas cercanas a territorio mexicano.

La mandataria indicó que impulsará el retorno al protocolo anterior, mediante el cual Estados Unidos notificaba a México cuando detectaba este tipo de embarcaciones, permitiendo que fueran las autoridades mexicanas las encargadas de la persecución, detención y aseguramiento de los presuntos criminales, respetando así los mecanismos de coordinación bilateral previamente establecidos.

Este incidente subraya las tensiones en materia de seguridad y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico entre ambas naciones.

