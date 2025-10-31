México y Brasil refuerzan su alianza económica y estratégica tras diálogo entre Sheinbaum y Lula

México y Brasil dieron un paso significativo hacia el fortalecimiento de su relación económica y política. Los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron impulsar una agenda común centrada en la complementariedad económica y la cooperación en sectores estratégicos.

El acuerdo fue resultado de una conversación telefónica entre ambos mandatarios el 23 de julio, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar las oportunidades de colaboración bilateral.

Hablamos con el presidente de Brasil, @LulaOficial, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países.



También agradecí la pasada visita del vicepresidente Geraldo Alckmin a México. pic.twitter.com/jH1KQLQPzy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 31, 2025

Posteriormente, el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin realizó una visita oficial a México los días 27 y 28 de agosto, acompañado por una delegación de ministros y empresarios.

Durante la visita, se firmaron dos acuerdos de cooperación que buscan promover el desarrollo conjunto en materia de salud, energía, innovación tecnológica y educación.

Entre los compromisos alcanzados destaca la creación de un marco de colaboración entre las agencias regulatorias de salud —la mexicana COFEPRIS y la brasileña ANVISA— para facilitar inversiones y homologar procesos en la industria farmacéutica.

También se prevé el intercambio de experiencias en bioenergía y biocombustibles, área en la que Brasil es líder regional, así como la promoción de proyectos conjuntos en ciencia, tecnología e instituciones de educación superior.

En un comunicado conjunto, ambos gobiernos reafirmaron su disposición para construir una relación bilateral basada en el bienestar y la prosperidad compartida, fortaleciendo la cooperación económica y política entre las dos principales economías de América Latina.

De acuerdo con fuentes oficiales, la relación México–Brasil busca diversificar las alianzas internacionales ante el panorama global de incertidumbre comercial.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum agradeció la visita de Alckmin y destacó en su cuenta de X que México y Brasil comparten “una visión de cooperación basada en la igualdad y el desarrollo sostenible”.

Con estos acuerdos, México y Brasil reactivan una relación que había permanecido limitada en los últimos años y buscan consolidarse como socios estratégicos en el desarrollo regional latinoamericano.

MSL