Quién es quién en las... ¿preguntas?

Vaya aparición la que hizo Liz Vilchis, la exencargada de “Quién es quién en las mentiras”, el afamado segmento de la antigua mañanera del antiguo presidente. Tras varios meses fuera del ojo público, Elizabeth regresó al Salón Tesorería de Palacio Nacional, pero ahora como reportera. “Liz, no te reconocí”, le dijo muy amable la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien Vilchis avisó: “Sí, soy yo, ahora estoy de este lado, haciendo periodismo”. Acto seguido, la exfuncionaria federal —que se ganó bastantes aplausos de las huestes obradoristas y repudios de hacedores profesionales de periodismo cuando fueron señalados sin justificación— se estrenó en el bando de los “mirones profesionales”, como definía AMLO a los reporteros, lo que causó un montón de cejas y hombros levantados entre sus ahora colegas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El que no espejeó