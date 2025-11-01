Maldonado, a Gobierno en Morelos

Relevante, nos comentan, la designación de Édgar Antonio Maldonado como secretario de Gobierno en Morelos. Ayer la gobernadora Margarita González Saravia dio cuenta de que el nuevo segundo a bordo en la administración estatal —tras el lamentable fallecimiento de Juan Salgado Brito— es quien hasta el jueves pasado fuera fiscal del estado y antes se desempeñara como consejero jurídico del gobierno estatal. Nos cuentan que la mandataria estatal destacó la preparación académica y trayectoria del nuevo secretario, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestrías en Derecho Electoral y Administración Pública, así como una especialidad en Políticas y Gestión Pública por la Universidad Anáhuac. “Es una persona que, a pesar de ser joven, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de trabajos importantes”. Ahí el dato.

