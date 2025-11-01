Muestra Ebrard en APEC bondades del Plan México

Marcelo Ebrard (izq.), secretario de Economía, durante su participación en la cumbre de APEC, ayer.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la Cumbre de APEC que se celebra en Gyeongju, Corea del Sur, ante representantes de 21 economías de la cuenca del Asia Pacífico, compartió las oportunidades del Plan México, calificándolo como “un proyecto ambicioso que consiste esencialmente en una estrategia industrial y económica para enfrentar la situación que vivimos actualmente y los cambios en curso”.

“Esto está funcionando bien. Hemos recibido este año un incremento de más del 10% en la inversión extranjera en comparación con el año pasado. Así que sabemos que esta estrategia está dando resultados”, resaltó el funcionario.

Sin embargo, añadió el necesario fortalecimiento de actividades multilaterales entre socios comerciales respecto a nearshoring y manufactura avanzada, entre otros ámbitos.

El Tip: En el pleno, Ebrard recordó que la economía global atraviesa un periodo de profunda transformación global, lo cual implica incertidumbre, pero también oportunidades.

Durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el titular de Economía mantuvo diálogo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a quienes expresó la voluntad de estrechar labores de cooperación económica para conseguir una revisión exitosa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

En su acercamiento con el presidente chino, Xi Jinping, Ebrad le extendió buenos augurios por la presidencia china de la APEC en este año; mientras que en su encuentro con la primera ministra Sanae Takaichi, le transmitió felicitación por convertirse en la primera mujer en alcanzar la primera magistratura de Japón.

60% del PIB global simbolizaron los países representados en el foro

Con respecto al rol de APEC, Ebrard dijo que México está comprometido a desempeñar un papel de enlace entre Asia y las Américas. “Por ello, México está dispuesto a ser anfitrión de APEC en 2028. Nuestro objetivo es impulsar una agenda que celebre nuestra diversidad y fortalezca la capacidad colectiva de la región para responder a los desafíos globales”, puntualizó.