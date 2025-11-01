Noem se “cuelga” de decomiso de un arsenal en frontera

Imagen del decomiso de armas en la frontera de México y EU difundida ayer por la secretaria de Seguridad.

Lo anunció como mérito de su Departamento

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este viernes, como un mérito de su Departamento, la detención de dos personas que intentaban contrabandear un arsenal hacia México, una notificación que hizo el pasado 26 de octubre el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

“Otro ejemplo de cómo las naciones, trabajando juntas, dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, escribió el diplomático en X.

Cinco días después, Noem publicó: “El Departamento de Seguridad Nacional detuvo a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo, en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército” y cuyo destino era México.

El Dato: Los acusados tuvieron sus comparecencias iniciales en la Corte Federal de Laredo, Texas, y permanecerán bajo custodia en espera de una audiencia de detención.

El anuncio de Noem, que varía en el número de armas reportadas, calificó esta acción como la “mayor incautación de armas en la frontera terrestre del suroeste”.

Tanto Noem como Johnson resaltaron que derivado de la operación contra el tráfico de armas se logró detener a dos ciudadanos mexicanos identificados como Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, ciudadano mexicano con residencia en EU, y su hijo, Édgar Ramírez Díaz, ciudadano estadounidense.

Los funcionarios refirieron que los detenidos llevaban ocultas las armas y las municiones en falsas paredes dentro de dos remolques de vehículos en los que se trasladaban y donde estuvieron cerca de cruzarlas hacia territorio mexicano.

El arsenal decomisado estaba compuesto por rifles semiautomáticos, pistolas de alto calibre y fusiles de asalto tipo AR-15, además de miles de cartuchos de diversos calibres.

Los acusados enfrentan cargos de contrabando de armas de fuego, municiones, cargadores y otros accesorios.