Arriba a Cozumel el Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’, orgullo de la Armada de México

Desde el muelle Punta Langosta, en la isla de Cozumel, se recibió con orgullo el arribo del majestuoso Buque Escuela “Cuauhtémoc”, emblema de la Armada de México. La embarcación, conocida como “El Caballero de los Mares”, forma parte de las actividades de instrucción naval para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes realizan prácticas de navegación en distintos puertos nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia de bienvenida, autoridades locales y representantes de la Secretaría de Marina destacaron el valor simbólico y formativo de esta travesía, que representa el compromiso de México con la paz, la diplomacia y la cooperación internacional.

La presencia del buque en Cozumel reafirma los lazos históricos entre la isla y la Armada, así como el reconocimiento al esfuerzo de sus tripulantes.

El Buque Escuela “Cuauhtémoc” ha recorrido más de 60 países a lo largo de sus más de cuatro décadas de servicio, promoviendo el nombre de México y sus valores de disciplina, honor y lealtad en los mares del mundo.

En cada escala, su tripulación participa en actos culturales y diplomáticos que fortalecen la imagen de nuestro país ante otras naciones.

La estancia del navío en Cozumel permitirá al público admirar de cerca esta imponente embarcación y conocer más sobre la labor de formación de los futuros oficiales navales.

