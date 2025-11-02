Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran HOY 3 de noviembre?

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa que brinda apoyos económicos a adultos mayores de 65 años o más de edad para brindarles una protección social

Mientras que la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a mujeres de 60 a 64 años de edad, y l as entregas de las Tarjetas del Banco del Bienestar para las mujeres que resultaron beneficiarias de continúan.

Debido a esto, se estima que posiblemente comenzarán a recibir los pagos correspondientes a este apoyo económico después del 10 de noviembre, pues la entrega que inició el 10 de octubre continuará hasta el 10 de noviembre.

Las mujeres que hayan resultado beneficiarias recibirán un mensaje de texto en el que se les indicará dónde pueden recoger su tarjeta.

¿Quiénes cobran la pensión el 3 de noviembre?

Este será el último pago de la Pensión Bienestar correspondientes a el 2025, por lo que durante noviembre será depositado el pago del bimestre de noviembre-diciembre.

Aún no se ha dado a conocer el calendario oficial de los pagos correspondientes a noviembre-diciembre, sin embargo, se espera que se de a conocer en los próximos días.

Conforme a calendarios anteriores, se puede estimar que los pagos de la Pensión podrían comenzar a partir del primer lunes del mes, que es el 3 de noviembre, por lo que este día las personas que tengan como inicial de su primer apellido la letra A, serán las primeras en recibir el depósito.

Los depósitos de la Pensión Bienestar podrían comenzar a realizarse a partir del lunes 3 de noviembre, y posiblemente terminarán de ser suministrados a las tarjetas del Banco del Bienestar el miércoles 26 de noviembre.

Pago de la Pensión del Bienestar ı Foto: Especial

Este es el posible calendario de pagos de las Pensiones Bienestar:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, y F

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14: M

Martes 18 de noviembre: N, Ñ, O

Miércoles 19 de noviembre: P, Q

Jueves 20 y viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: S

Martes 25 de noviembre: T, U, y V

Miércoles 26 de noviembre: W, X, Y, y Z

Aún no se cuenta con un calendario oficial, debido a esto, las fechas anteriores son las posibles fechas de pago, por lo que se recomienda estar pendientes del calendario oficial de pagos de las Pensiones Bienestar, el cual posiblemente será publicado durante los siguientes días