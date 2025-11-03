Pensiones y Programas del Bienestar: ¿Quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de noviembre?

Las Pensiones y Programas del Bienestar son apoyos económicos drigidos a distintos sectores de la población, con la finalidad de brindarles un respaldo que les ayude a tener un poco de libertad financiera y poder cubrir algunos gastos básicos.

Este pago se realizará en órden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios de estos apoyos económicos, por lo que el día correspondiente podrán disponer de su dinero.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, del 3 al 27 de noviembre recibirán su depósito correspondiente al bimestre de noviembe-diciembre las y los beneficiarios de los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Adulto Mayor

Pensión Discapacidad

Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Las tarjetas del Banco del Bienestar para las mujeres de 60 a 64 años de edad que resultaron beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar continúan siendo entregadas.

La entrega de las Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el 10 de octubre, y esta entrega terminará el 10 de noviembre.

Pensión Mujeres Bienestar dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad ı Foto: Especial

¿Quienes cobran en la semana del 3 al 7 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión Discapacidad, Madres Trabajadoras, y Sembrando Vida, las personas que cobran su apoyo económica son las que tienen como primera letra de su primer apellido la letra A, B, C, D, E, y F.

Este pago de las pensiones y los Programas del Bienestar será el último depósito que se realizará a las Tarjetas del Bienestar de las y los beneficiarios.

❤#PensionesBienestar ❤

Del 3 al 27 de noviembre se realizará el depósito del bimestre noviembre-diciembre de la #PensiónMujeresBienestar,#PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #MadresTrabajadoras y de #SembrandoVida.



El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer… pic.twitter.com/Pg4bRGx2cs — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 3, 2025

El calendario oficial de pagos de los Programas para el Bienestar del bimestre correspondiente a noviembre-diciembre 2025 es el siguiente:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, y F

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 y martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 y lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, y V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, y Z

Calendario de pago de las Pensiones y Programas del Bienestar ı Foto: Redes Sociales

