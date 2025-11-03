Pensiones y Programas del Bienestar: ¿Quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de noviembre?

Las Pensiones y Programas del Bienestar son apoyos económicos drigidos a distintos sectores de la población, con la finalidad de brindarles un respaldo que les ayude a tener un poco de libertad financiera y poder cubrir algunos gastos básicos.
Este pago se realizará en órden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios de estos apoyos económicos, por lo que el día correspondiente podrán disponer de su dinero.
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, del 3 al 27 de noviembre recibirán su depósito correspondiente al bimestre de noviembe-diciembre las y los beneficiarios de los siguientes programas:
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión Adulto Mayor
- Pensión Discapacidad
- Madres Trabajadoras
- Sembrando Vida
Las tarjetas del Banco del Bienestar para las mujeres de 60 a 64 años de edad que resultaron beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar continúan siendo entregadas.
La entrega de las Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el 10 de octubre, y esta entrega terminará el 10 de noviembre.
¿Quienes cobran en la semana del 3 al 7 de noviembre?
De acuerdo con el calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión Discapacidad, Madres Trabajadoras, y Sembrando Vida, las personas que cobran su apoyo económica son las que tienen como primera letra de su primer apellido la letra A, B, C, D, E, y F.
Este pago de las pensiones y los Programas del Bienestar será el último depósito que se realizará a las Tarjetas del Bienestar de las y los beneficiarios.
El calendario oficial de pagos de los Programas para el Bienestar del bimestre correspondiente a noviembre-diciembre 2025 es el siguiente:
- Lunes 3 de noviembre: A
- Martes 4 de noviembre: B
- Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: C
- Viernes 7 de noviembre: D, E, y F
- Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G
- Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K
- Jueves 13 de noviembre: L
- Viernes 14 y martes 18 de noviembre: M
- Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O
- Jueves 20 de noviembre: P, Q
- Viernes 21 y lunes 24 de noviembre: R
- Martes 25 de noviembre: S
- Miércoles 26 de noviembre: T, U, y V
- Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, y Z
