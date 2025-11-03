Por la noche del 1 de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo fue asesinado mientras se encontraba en una celebración por el Día de Muertos, lo que causó conmoción entre los asistentes y en todo el estado.

Durante el Festival de Velas, Carlos Manzo recibió disparos cuando se encontraba en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y posterior a esto fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció.

De acuerdo con las autoridades, uno de los responsables del homicidio de Carlos Manzo fue abatido en el lugar, y se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para identificarlo.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no habrá impunidad en el caso, y que se harán las acciones necesarias para poder encontrar a todos los responsables, incluída la persona que pudo haber ordenado el ataque contra Carlos Manzo.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que no habrá impunidad en el caso, y apuntó que todo indicaba que posiblemente el homicidio fue efectuado por “un grupo de la delincuencia organizada”.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo ı Foto: Redes Sociales

¿Quien es Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo?

Luego del asesinato de Carlos Manzo se llevó a cabo una movilización y homenaje póstumo el sábado en el municipio de Uruapan, al que asistieron cientos de personas a rendir honor al presidente municipal.

Su espora, Grecia Quiroz García, tomó la palabra y apuntó que ella continuará con el legado de su esposo, y que seguirán luchando junto con el movimiento del sombrero y la ciudadania.

Asimismo, agradeció a quienes asistieron al homenaje, pues sabe que son personas que apoyaron a su esposo siempre, incluso desde el momento en el que tuvieron que reunir las firmas para que Carlos Manzo pudiera ser candidato independiente.

“Mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a ddebatir, a decir la verdad, a decir siempre la verdad sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos hoy” dijo Grecia Quiroz entre lágrimas.

▶ #Video | 🗣️“El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad sin temor a nada”, dijo Grecia Quiroz García,… pic.twitter.com/FaLr4U0ykN — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 3, 2025

Grecia Itzel Quiroz García asumió el cargo de presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan, Michoacán, y antes de esto, en 2023 fue aprobada como aspirante a la candidatura para ser diputada.

De acuerdo con el Instituto Electoral de Michoacán, Grecia Itzel y su suplente renunciaron en enero del 2024 a su postulación como aspirante a la Candidatura Independiente par Diputada Propietaria por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 20 de Uruapan, Michoacán.