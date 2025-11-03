Bedolla asegura que existía buena coordinación con Carlos Manzo; afirma que no habrá impunidad por crimen

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró este lunes que tras el asesinato de Carlos Manzo no habrá impunidad, además de que aseguró existía buena coordinación con el Alcalde de Uruapan.

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez se pronunció sobre el asesinato de Carlos Manzo, durante los festejos de Día de Muertos.

Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que se encuentran trabajando para que haya justicia para Carlos Manzo, para su familia y para el municipio de Uruapan.

En la conferencia de prensa, Ramírez Bedolla reiteró su pesar por el asesinato de Carlos Manzo, a quien calificó de decidido y humano, que sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia.

Cuestionado sobre qué grupo criminal está detrás del homicidio de Carlos Manzo, el Gobernador de Michoacán respondió que “todo indica y todos los indicios de que hay un grupo de la delincuencia organizada atrás de esto, sí, y tenemos indicios: el arma por ejemplo”.

“Todo indica que hay un grupo de la delincuencia organizada, pero no lo diremos hasta que tengamos la certeza y tengamos el indicio que nos corrobore la información. Eso es lo que de manera responsable podemos decir”.

El Gobernador calificó como legítimas las manifestaciones en la entidad, pero señaló que algunos grupos habrían intentado aprovecharlas para empañar las protestas.

Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, su apoyo en el caso.

