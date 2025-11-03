Sheinbaum y Rollins abordan reapertura de la frontera al ganado mexicano y el gusano barrenador

Claudia Sheinbaum y Brooke Rollins abordan la reapertura de frontera al ganado y el gusano barrenador.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes en Palacio Nacional con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins.

Durante el encuentro, ambas mujeres revisaron los avances en cooperación técnica y comercial en el sector agroalimentario, así como la reapertura de la frontera a la exportación de ganado.

“En una reunión respetuosa, cordial y productiva, se revisaron los avances en cooperación técnica y comercial en el sector agroalimentario, así como en otros asuntos de interés mutuo”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado en redes sociales.

Agregó que Claudia Sheinbaum y Brooke Rollins refrendaron su compromiso con el combate al gusano barrenador del ganado, la facilitación del comercio agropecuario y la protección de la salud animal en América del Norte.

El pasado mes de mayo, Estados Unidos tomó la decisión de cerrar su frontera al ganado mexicano, debido a brotes de gusano barrenador, con cierres intermitentes y sin una fecha de reapertura fija.

Al corte del 25 de octubre del 2025, México ha acumulado 9 mil 2025 casos de gusano barrenador del ganado, con 839 casos activos en toda la República Mexicana.

En la reunión, estuvieron presentes los siguientes funcionarios:

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte

Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Brooke Rollins ocurrió después de un encuentro previo con la secretaria de Energía, Luz Elena González, a la cual también asistió el subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Luke J. Lindberg.

En dicho encuentro se abordaron las oportunidades de cooperación en materia de biocombustibles para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo sostenible de ambos países.

