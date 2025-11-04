Escalan protestas contra violencia en la entidad

Estudiantes y policías estatales se enfrentaron ayer frente al Palacio de Gobierno en Morelia, durante la marcha convocada por el Frente Estatal de Universidades por Michoacán, en la que exigieron paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Al llegar al punto de la convocatoria, los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se encontraron con un cerco de vallas metálicas y de un grupo de elementos de la Guardia Civil y de la policía de Michoacán.

Palacio municipal de Apatzingán incendiado por manifestantes, ayer. ı Foto: Especial

El Dato: Cientos de estudiantes salieron a las calles de Uruapan y Morelia para honrar al alcalde Carlos Manzo y reclamar condiciones de seguridad; pidieron que se visibilice su lucha.

De acuerdo con reportes locales, luego de un forcejeo, los uniformados disuadieron a los manifestantes con gas y supuestas balas de goma. En respuesta, los inconformes lanzaron objetos y golpearon las estructuras metálicas. En medio de la trifulca, al menos una estudiante resultó herida y unos 10 fueron detenidos.

TE RECOMENDAMOS: Liberan a 9 secuestrados Fuerzas Federales repelen ataque y abaten a 13 en Sinaloa

Finalmente, los estudiantes fueron desalojados del primer cuadro de la ciudad, por lo que se trasladaron hacia el Congreso del estado, hasta donde fueron seguidos por policías locales.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, insistió en que las protestas que se desataron en Morelia tienen un trasfondo político y fueron aprovechadas por grupos opositores al Gobierno.

“Un grupo ingresa por la fuerza al Palacio de Gobierno. Hubo desmanes. Tuvimos que actuar con la fuerza pública para evitar una tragedia, porque había ánimos incendiarios, había la intención de prender fuego. No lo podíamos permitir”, dijo.

Elementos de seguridad resguardan el edificio de gobierno en Morelia. ı Foto: Especial

Ramírez Bedolla dijo que en estas manifestaciones se involucraron grupos ligados a partidos políticos opositores: “Nos llamó la atención la participación de otros actores políticos del PAN, del PRI. No había una representación realmente independiente, como en Uruapan, aunque sí es ciudadana esa indignación por la injusticia y lo acontecido”

Los jóvenes marcharon por Morelia desde dos puntos hacia el centro de la capital estatal, llevaban prendas blancas y sombrero, en alusión al alcalde de Uruapan y durante su recorrido gritaron consignas como “Justicia para Carlos Manzo y paz para Michoacán”.

Medios locales reportaron que tras algunas detenciones de manifestantes, por elementos de la Guardia Civil, cerca de 50 estudiantes se colocaron de rodillas a las afueras de Palacio de Gobierno.

Más temprano, se realizó otra marcha en Uruapan, donde cerca de cinco mil estudiantes de distintas universidades marcharon para pedir paz y justicia.

En esta movilización participaron jóvenes de la Universidad Don Vasco, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tecnológico de Uruapan, preparatorias privadas y públicas.

Los jóvenes marcharon sobre las calles centrarles hacia la Plaza Morelos, el mismo punto donde ocurrió el atentado contra Carlos Manzo, el sábado.

Mientras tanto, en Uruapan, un grupo de personas prendió fuego y realizó pintas en las obras de la estación número 3 del teleférico, en el Boulevard Industrial, a la altura de la plaza comercial Ágora.

Sobre la carretera Uruapan-Los Reyes, se registraron bloqueos a la altura de San Lorenzo, en la comunidad de Angahuan, para pedir justicia por la muerte del edil. Los manifestantes atravesaron un tráiler e impidieron el paso en ambos sentidos.

Además, el palacio municipal de Apatzingán, Michoacán, fue incendiado por manifestantes la noche de este lunes durante una protesta que exigía justicia por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo. El episodio provocó que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, realizara un llamado público a la ciudadanía para mantener las movilizaciones en la vía pacífica.