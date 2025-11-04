Fuerzas Federales repelen ataque y abaten a 13 en Sinaloa

Un ataque a fuerzas federales se convirtió en un enfrentamiento contra un grupo armado en Guasave, Sinaloa, que dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas, cuatro detenidos y nueve víctimas de secuestro liberadas, en lo que se considera uno de los episodios más violentos registrados en la entidad durante 2025.

Aproximadamente a las 12:45 horas, personal operativo del Gabinete de Seguridad federal realizaba patrullajes de rutina en la zona de la comunidad de La Brecha, cuando fue agredido por un grupo armado que se encontraba oculto bajo un puente.

El Dato: EXTRAOFICIALMENTE se mencionó que en el operativo habría sido detenido Fausto Isidro Meza Flores, Chapo Isidro, aliado de El Mayito Flaco, sin que se haya confirmado

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

“La respuesta inmediata permitió neutralizar la agresión”, indicó el funcionario, quien detalló que durante el operativo se aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El intercambio de fuego se produjo en la cabecera de la sindicatura, a orillas del río que atraviesa la comunidad, una zona ribereña que quedó convertida en escenario de guerra durante varios minutos.

7 vehículos fueron asegurados durante el operativo

La Secretaría de Marina (Semar) activó un operativo aéreo con helicópteros Black Hawk que sobrevolaron no sólo La Brecha, sino también comunidades aledañas, como Río Viejo, Rojo Gómez, San José de La Brecha y Tamazula, extendiéndose hasta los límites con el municipio de Angostura.

Los pobladores de La Brecha relataron a medios locales los momentos de auténtico pánico que enfrentaron.

Muchos habitantes, al escuchar las primeras detonaciones, pensaron inicialmente que se trataba de la explosión de un transformador eléctrico, pero rápidamente comprendieron que se trataba de una refriega armada que se prolongó durante varios minutos.

El enfrentamiento coincidió precisamente con la hora de salida de los estudiantes de las instituciones educativas de la comunidad, lo que incrementó la tensión y la angustia entre las familias.

“Nos metimos todos a las casas, nos empezaron a gritar que no saliéramos, a esa hora estaban saliendo los estudiantes, a muchos los agarró en la calle”, relataron residentes de la comunidad que permanecen entre el miedo y la incertidumbre.

Juan de Dios López Rubio, secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, emitió un llamado urgente vía redes y altavoces: “Eviten salir, las balas no se ven”, enfatizando que se trataba de un operativo federal contra la delincuencia organizada.

Los despliegues de elementos castrenses por esa sindicatura causaron temor entre los pobladores que buscaron refugio en sus hogares y negocios, los cuales cerraron sus cortinas. Habitantes de la zona reportaron el desplazamiento de vehículos blindados y una fuerte presencia de corporaciones de los tres niveles de gobierno que acordonaron los accesos.