Hombre se acerca de forma inapropiada a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Un hombre acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mientras convivía este martes con ciudadanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el individuo se acerca por la espalda a la mandataria para intentar besarla y tocarla de manera lasciva.
De inmediato, Sheinbaum se aparta mientras las personas que se encontraban cerca para tomarse una fotografía intervienen.
¿Qué es el movimiento del sombrero de Carlos Manzo?
Aunque uno de los presentes encaró al agresor, éste insistió en acercarse, lo que hizo retroceder a Sheinbaum, quien levantó el brazo para mantener la distancia.
De inmediato, usuarios en redes sociales cuestionaron la ausencia de personal de seguridad durante el recorrido de Sheinbaum, en un contexto de tensión marcado por recientes hechos de violencia, entre ellos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Los hechos ocurrieron luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional para caminar a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en la calle República de Venezuela, para encabezar la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.
