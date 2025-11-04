Hombre se acerca de forma inapropiada a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Un hombre acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mientras convivía este martes con ciudadanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el individuo se acerca por la espalda a la mandataria para intentar besarla y tocarla de manera lasciva.

De inmediato, Sheinbaum se aparta mientras las personas que se encontraban cerca para tomarse una fotografía intervienen.

Aunque uno de los presentes encaró al agresor, éste insistió en acercarse, lo que hizo retroceder a Sheinbaum, quien levantó el brazo para mantener la distancia.

De inmediato, usuarios en redes sociales cuestionaron la ausencia de personal de seguridad durante el recorrido de Sheinbaum, en un contexto de tensión marcado por recientes hechos de violencia, entre ellos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Un sujeto manoseó a la presidenta de México @Claudiashein



Esto es suficiente para despedir a su equipo de seguridad. pic.twitter.com/W0LE0z8JCs — Libro Negro (@Libro_negro_) November 4, 2025

Los hechos ocurrieron luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional para caminar a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en la calle República de Venezuela, para encabezar la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

▶ #Vídeo | La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional a pie rumbo a la sede de la SEP

📹: @yul_bonilla / @LaRazon_mx pic.twitter.com/qCRn4rN1lv — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2025

