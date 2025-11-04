Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, se reúne con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este martes.

Quiroz llegó al recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México, custodiada por elementos de la Guardia Nacional.

Se desconoce qué se abordará en esta reunión, sin embargo, ocurre el mismo día en que el tema del asesinato de Carlos Manzo se abordó durante la Mañanera del Pueblo del Gobierno federal, así como entre los legisladores del Congreso.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles de esta reunión, al mismo tiempo que se espera una respuesta sobre si, como se ha sugerido, Quiroz quedará al frente del Ayuntamiento de Uruapan después del asesinato de su esposo.

La mañana de este martes, en la Mañanera del Pueblo se anunció la estrategia Plan Michoacán de paz y seguridad, con el cual se busca reforzar la intervención federal en el estado.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este plan será presentado formalmente en los próximos días, adelantó que incluirá mayor presencia de cuerpos federales de seguridad en el estado, así como una intervención integral para atender las causas de la inseguridad.

Entre los planteamientos destacan:

Mayor presencia de elementos de seguridad federales, enfocados principalmente en combatir la extorsión

Creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto

Instalación de una oficina de representación de la Presidencia en Uruapan.

En el eje económico, el plan prevé impulsar salarios dignos para jornaleros, mayor inversión en infraestructura y desarrollo del campo. Además, se ampliarán acciones de construcción de paz mediante programas deportivos, culturales y comunitarios.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el atacante de Carlos Manzo no ha sido identificado, como se difundió el fin de semana en algunos medios. Por lo anterior, siguen las investigaciones.

