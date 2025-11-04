Sheinbaum presenta ‘Plan Michoacán por la paz y la justicia’; incluye reforzamiento de seguridad federal en la entidad

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia integral para reforzar la seguridad en el estado, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido este fin de semana.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal informó que el Gabinete federal de seguridad ya trabaja en este plan, el cual, adelantó, será presentado formalmente la siguiente semana.

Sin embargo, adelantó que éste incluirá reforzamiento de la presencia de elementos federales de seguridad en el estado, así como reuniones quincenales entre autoridades federales y estatales.

Sheinbaum reconoció la labor de Manzo en vida y aseguró que su asesinato ha generado “dolor e indignación” tanto en la comunidad como en todo el país.

Su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manzo representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta ratificó el compromiso por hacer justicia en el caso y sostuvo que la seguridad puede alcanzarse sin recurrir a la imposición de la fuerza, sino mediante la atención a las causas, el trabajo permanente y la escucha de pueblos originarios y familias afectadas.

Como parte de la ruta establecida, Sheinbaum adelantó que convocará al Gabinete completo para dividir tareas y entablar diálogo directo con diversos sectores de la sociedad, a fin de delinear acciones basadas en sus necesidades.

Así, el gobierno presentará acciones concretas en materia de seguridad, justicia, ambiente y educación. Entre los planteamientos avanzados destacan:

Mayor presencia de elementos de seguridad federales , enfocados principalmente en combatir la extorsión.

Creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto .

Instalación de una oficina de representación de la Presidencia en Uruapan.

En el eje económico, el plan prevé impulsar salarios dignos para jornaleros, mayor inversión en infraestructura y desarrollo del campo. Además, se ampliarán acciones de construcción de paz mediante programas deportivos, culturales y comunitarios.

Sheinbaum subrayó que desde ayer se enviaron refuerzos de la Guardia Nacional tanto al estado como a Uruapan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am