Ligan a asesino de Manzo con grupo asociado al CJNG; protestas escalan

Un joven de entre 17 y 19 años fue el presunto autor material del atentado que le costó la vida el fin de semana al presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, de acuerdo con fuentes oficiales.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que las primeras pruebas periciales arrojan que el presunto asesino del alcalde Manzo, quien fue abatido inmediatamente después del ataque, no tenía más de 19 años.

El fiscal explicó que los primeros datos de la investigación establecen que, en el modus operandi, el ejecutor del crimen se hospedó en un hotel del centro de Uruapan, a las 16:00 horas del sábado 1 de noviembre, realizó algunas compras en establecimientos cercanos a la plaza Morelos (la principal del municipio) y, minutos antes de salir a cometer el crimen, se colocó una sudadera blanca con capucha.

El agresor (círculo rojo) sale de la zona de comercios y se mezcla entre la multitud. ı Foto: Especial

El Dato: En el ataque también resultaron lesionados el regidor Víctor Hugo de la Cruz y un elemento de Protección Civil, quienes se encuentran fuera de peligro.

El funcionario expuso que hubo una planeación del ataque, en el que intervinieron al menos dos personas, entre ellas el autor material abatido.

“Fue aproximadamente a las 20:10 horas que, una vez que concluyó este evento público (la inauguración del Festival de Velas), el hombre se aproxima, en este caso a la víctima, donde acciona el arma”, dijo, al presentar uno de varios videos en los que se observa cómo el agresor camina y se dirige a la plaza, se abre paso entre la multitud y se acerca a la víctima.

Momento en el que dispara al edil. ı Foto: Especial

De acuerdo con las pruebas balísticas, el agresor accionó el arma calibe 9 milímetros en al menos siete ocasiones, luego, “corre y segundos después es sometido y también es abatido en el mismo lugar”.

Torres Piña detalló que los siete impactos hicieron blanco en el cuerpo del alcalde, “y una de ellas es la que le ocasiona la muerte, la que ingresa por la parte del tórax, a la altura del abdomen”.

El joven agresor, agregó la autoridad, dio positivo a la ingesta de metanfetaminas y mariguana.

En la misma conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso que el arma con la cual fue asesinado el presidente municipal de Uruapan está implicada en otros dos crímenes en el municipio: un doble homicidio ocurrido el 16 de octubre, y un ataque armado el 23 de octubre en un bar, donde dos trabajadores resultaron lesionados, uno de los cuales falleció mientras recibía atención médica.

Retrato hablado hecho del agresor. ı Foto: Especial

El mandatario estatal dijo que todo indica, y “hay indicios”, de que un grupo de la delincuencia organizada está detrás del asesinato de Carlos Manzo.

“Estamos haciendo la liga y todo indica que hay un grupo de la delincuencia organizada detrás de todo esto, pero no lo diremos hasta que tengamos la certeza y el indicio que nos corrobore la información”, dijo el mandatario.

Un reporte dado por algunos medios de comunicación, que citan fuentes oficiales de seguridad, indica que el sospechoso respondía al nombre de Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias El Cuate, originario del municipio de Apatzingán y presuntamente familiar de Omar Farías Chávez, un sicario apodado El Prángana o El Fénix, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Antes del ataque se puso una sudadera. │ previamente se hospedó en un hotel. ı Foto: Especial

La información, que, hasta el cierre de ayer, no había sido corroborada en los canales de la Fiscalía michoacana ni de ninguna otra instancia oficial, refiere que Farías Chávez es identificado como extorsionador, además de que es aliado de un grupo delictivo identificado en Apatzingán como Las 3R.

Sobre la identificación del homicida, las autoridades habían señalado que, tras ser abatido, no portaba ningún tipo de identificación, por lo que se solicitó el apoyo del Instituto Nacional Electoral.

Una ficha del Gabinete de Seguridad dio cuenta de un retrato hablado y de fotografías de tatuajes en varias partes del cuerpo del sospechoso, como pistas para dar con su identidad.

DEFINEN LA SUCESIÓN. Ayer por la noche, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, dijo en una entrevista televisiva que la esposa del edil asesinado, Grecia Quiroz, asumirá el cargo de presidenta municipal de Uruapan.

“Se nos acaba de informar que el cabildo decidió que la compañera Grecia Quiroz, la viuda del expresidente municipal Carlos Manzo, sea quien asuma la presidencia municipal. En cuanto nos hagan la notificación oficial, la Comisión de Gobernación hará el dictamen y, desde el Congreso estamos para colaborar en la estabilidad del municipio de Uruapan”, dijo la diputada.

Antes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió que sería el gobierno independiente de Uruapan el que defina quién ocupará la suplencia para la presidencia municipal.

“No vamos a dejar solo a Uruapan, no lo vamos a abandonar; habrá plena coordinación con quien quede a cargo de la presidencia municipal, daremos todo el apoyo a su familia, que también cuenta con nosotros”, finalizó.

Fiesta de terror ı Foto: Especial

Que protestas sean pacíficas: viuda

Por Redacción

GRECIA QUIROZ GARCÍA, viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pidió a quienes se han manifestado en Michoacán para exigir justicia por su asesinato que lo hagan de manera pacífica y sin actos vandálicos, algo que “a él no le hubiese gustado”.

Durante una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del alcalde, llamó a honrar su memoria, al recordar que “su lucha siempre fue pacífica, civilizada, en contra de la violencia”.

“A quienes se estén manifestando, pero que lo están haciendo de una manera desordenada, afectando al municipio, afectando a terceras personas, por favor, les pido de todo corazón, que lo hagamos de manera civilizada”, recalcó.

Quiroz agradeció las muestras de apoyo recibidas y afirmó que la lucha de Carlos Manzo continúa. Adelantó que en los próximos días se informará sobre la “gobernabilidad” de Uruapan, y subrayó que, además de retomar el legado independiente del alcalde, seguirá adelante el “Movimiento del Sombrero”.