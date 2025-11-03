Siguen disturbios en el centro de Morelia durante marcha por el asesinato de Carlos Manzo

Protestan por segundo día consecutivo en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Por segundo día consecutivo, este lunes se han registrado disturbios en el centro de Morelia, Michoacán, durante protestas por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con el diario La Voz de Michoacán, elementos de seguridad estatal han lanzado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, que han intentado retirar las vallas de seguridad para ingresar al Palacio de Gobierno, que el domingo quedó bajo resguardo tras una movilización que terminó en revuelta.

“¡Justicia, justicia, justicia!“, fue una de las consignas que se escucharon este 3 de noviembre durante la marcha protagonizada por jóvenes michoacanos, a dos días del ataque armado contra Carlos Manzo, despedido el domingo con un homenaje póstumo en Uruapan.

Al grito de “¡Fuera Bedolla!”, los contingentes partieron alrededor de las 13:00 horas del Monumento a Lázaro Cárdenas rumbo al Palacio de Gobierno.

En su recorrido por las calles de Morelia, marcado por un ambiente de indignación, los manifestantes se detuvieron frente al Congreso del Estado, donde reiteraron su exigencia; la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

