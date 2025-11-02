Golpean a Alfredo Ramírez Bedolla en funeral de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado | VIDEO

Durante el funeral de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre, una mujer golpeó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Al arribar a la funeraria San José, donde familiares velaron al edil previo a un homenaje póstumo, el mandatario estatal fue recibido entre gritos de “¡asesino!” y exigencias de justicia.

Videos que circulan en redes sociales dan cuenta del momento en el que Ramírez Bedolla se abre paso entre la multitud cuando, en un momento, una mujer golpea con la mano la cabeza del gobernador.

TE RECOMENDAMOS: A un día del homicidio Irrumpen en el Palacio de Gobierno de Morelia durante marcha por asesinato de Carlos Manzo

En ese momento, otra mujer detiene la agresión y el gobernador, con la cabeza inclinada, pero sin inmutarse, es rodeado de inmediato por su equipo de seguridad.

Al ingresar a la capilla ardiente, nuevamente, se escuchan los gritos de “¡justicia!“, al tiempo que Ramírez Bedolla se acerca a la familia de Carlos Manzo para expresarle sus condolencias.

🔥Enardecida mujer le da una cachetada al gobernador de Michoacán en funeral de Carlos Manzo



Una mujer aguardó el momento en el que el gobernador de Michoacán, @ARBedolla pasó frente a ella para lanzarle una cachetada, lo anterior luego de que causó indignación la presencia del… pic.twitter.com/Jk5KJKwpuY — Político MX (@politicomx) November 2, 2025

Tras el ríspido recibimiento, el gobernador publicó en sus redes sociales un mensaje en el que abordó el sentimiento de indignación por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el sábado en el centro de Uruapan, donde inauguró el Festival de Velas, una celebración por el Día de Muertos.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, escribió en su cuenta de X.

En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias.



Sé que su… pic.twitter.com/Al4dF5lztx — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 2, 2025

Más temprano este domingo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió que se hará justicia por el asesinato, por el que dos personas se encuentran detenidas y una más fue abatida el sábado, tras el ataque directo.

Ante el homicidio, Sheinbaum convocó una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad, y posteriormente, condenó el “vil asesinato” de Carlos Manzo.

“Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, escribió Sheinbaum.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Manzo era presidente municipal de Uruapan desde septiembre de 2024, como candidato independiente. Desde que asumió el cargo, frecuentemente se le veía con chaleco antibalas debido a que se involucraba en operativos de seguridad y por su postura frontal contra el crimen organizado.

En una conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, que se reforzó en mayo. Incluía 14 efectivos de la Guardia Nacional, encargados de la seguridad perimetral, mientras que la Policía Municipal brindaba seguridad inmediata.

“Los agresores se aprovecharon de la vulnerabilidad de un evento público”, añadió Harfuch, y aseguró que “no habrá impunidad”.

Al mismo tiempo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ofreció “profundizar“ la cooperación en materia de seguridad y contra la delincuencia organizada en México.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió en la red social X, en la que compartió una foto de Manzo con su hijo pequeño poco antes del asesinato.

On this All Souls’ Day, my thoughts are with the family and friends of Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Michoacán, Mexico, who was assassinated at a public Day of the Dead celebration last night. The US stands ready to deepen security cooperation with Mexico to wipe out organized… pic.twitter.com/hf8XObasHf — Christopher Landau (@DeputySecState) November 2, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr