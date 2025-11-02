Estados Unidos ofrece cooperación tras asesinato de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en una imagen de archivo.

El gobierno de Estados Unidos ofreció robustecer la cooperación en cuanto a seguridad con México, luego del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Por medio de redes sociales, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, publicó un mensaje en memoria del edil.

En el post, el funcionario subrayó que el gobierno estadounidense tiene disposición para ahondar en el combate a la delincuencia organizada en ambos países, a raíz de este suceso.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”, escribió en redes sociales.

La publicación fue acompañada con una fotografía de Carlos Manzo, mientras sostenía a uno de sus hijos en brazos para mostrarle la decoración que se hizo en el municipio para conmemorar el Día de Muertos.

“En este día de muertos mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública… Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, escribió.

