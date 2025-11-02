Alcalde de Uruapan contaba con protección federal, asegura Sheinbaum; lamenta asesinato

El alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado anoche, Carlos Manzo, contaba con protección federal, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó la condena contra este crimen.

Tras la sesión del Gabinete de Seguridad a la que convocó este domingo por la mañana, la mandataria federal sostuvo que los mandos federales estaban en comunicación con el edil.

“Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal”, dijo LA Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una publicación en redes sociales.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se puso en contacto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de manera inmediata tras conocer el hecho.

Tras referir que a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia por parte del Gabinete de Seguridad para dar a conocer los avances, comentó que la instrucción es la de robustecer la estrategia de seguridad que se ha impulsado.

“Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

