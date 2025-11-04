Lanzan Plan Nacional de Telemedicina para dar consulta en zonas rurales

El Gobierno Federal presentó el Plan Nacional de Telemedicina, cuyo objetivo es el de reforzar la atención médica a zonas rurales por medio de consultas especializadas a distancia.

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, precisó que se trata de una herramienta accesible y se adaptará a las necesidades de cada comunidad, además de que resultará totalmente gratuita para la población.

Detalló que el programa se compone de tres ejes: la conectividad clínica, la interoperatividad tecnológica y la formación continua del personal a cargo.

Para este año ya se han invertido 70 millones de pesos y se han instalado 450 unidades médicas con telemedicina; se prevé alcanzar a brindar 25 mil teleconsultas efectivas.

El plan ya inició este fin de semana, en la comunidad de San Quintín, Chiapas, en donde se brindó la consulta pediátrica a un niño de 12 años que fue diagnosticado con una consulta para la que se evitó un traslado de 286 km que se recorren en 11 horas, hacia el Hospital de Especialidades en Tuxtla.

En cuanto a la tercera ronda de las Rutas de la Salud realizada del 27 al 31 de octubre, se abastecieron ocho mil 394 centros de salud a las que se entregaron 10 mil 307 kits de medicamentos con 13 millones de piezas.

Con esto, desde el inicio del programa hace tres meses, se han entregado 32 mil 577 y 70 millones de piezas.

IMSS ha dado 75 mil altas a connacionales repatriados

Como parte del programa México de abraza, para recibir a los connacionales repatriados desde Estados Unidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha proporcionado 75 mil altas.

Durante la conferencia, el director general Zoé Robledo expuso los resultados del plan que ha derivado en 18 mil números de seguridad social generados en los ocho albergues en Tijuana, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Nueva Rosita, Reynosa, Matamoros y Chiapas.

Hasta ahora se han recibido a 31 mil 287 paisanos en los albergues fronterizos y se han proporcionado 13 mil 981 consultas a los connacionales, de las cuales cinco mil 771 fueron para atender salud mental.

En cuanto a padecimientos, los principales diagnósticos han sido infecciones respiratorias, hipertensión arterial, diabetes mellitus, traumatismos y contusiones y enfermedades diarreicas.

