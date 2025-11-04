"Fuera de toda proporción"

Sheinbaum califica de desproporcionado el rompimiento diplomático de Perú; descarta impacto comercial

Por:
Yulia Bonilla

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la decisión tomada por el Gobierno de Perú al romper relaciones diplomáticas con México no tendrá impacto en el intercambio comercial; sin embargo, calificó la medida como desproporcionada.

En su conferencia de prensa, la mandataria dijo que se comparte la postura del sexenio pasado sobre que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue “totalmente injusta”, al ver un trasfondo de discriminación de la clase política en aquel país.

Enfatizó que, tal como ocurrió entonces, la solicitud de asilo presentada por la exministra Betssy Chávez, que detonó la ruptura diplomática, fue analizada y derivó en otorgarle refugio en la embajada de México en Perú.

Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas. Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Al ser consultada sobre un posible impacto comercial, la Presidenta lo descartó y aseguró que este se mantendrá, pues lo único que se suspendió fue el ámbito diplomático.

Recordó que una situación distinta ocurrió con Ecuador, país con el que México sí decidió cortar relaciones tras la invasión a su embajada.

