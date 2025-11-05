Aprehenden en Culiacán a ‘El Dany’ buscado por EU; lo acusan de conspiración por distribuir fentanilo

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Daniel N, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos.

“El Dany” está señalado por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de arresto y ficha roja del FBI.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que dicha detención es resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas.

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de… pic.twitter.com/nW0jKcVIHN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR