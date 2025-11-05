Esta es la fecha exacta para recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares de secundaria

La entrega de tarjetas físicas para alumnos de nivel secundaria que resultaron beneficiarios del programa Uniformes y Útiles Escolares ya va a comenzar, por lo que deberán asistir para poder recogerla.

Esta entrega se realizará unicamente a aquellos estudiantes que se registraron al programa ente el 1 y 30 de septiembre y recibieron un SMS o un correo electrónico de confirmación.

En caso de no haber podido registrarse en esas fechas, se abrirá una nueva convocatoria con la finalidad de que las y los estudiantes puedan regresar a clases con los materiales necesarios.

Para conocer la nueva fecha de registro te recomendamos mantenerte al tanto de las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, pero en La Razón también te informaremos cuando esta convocatoria esté disponible.

¿Cuándo entregarán la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares de secundaria?

Las y los beneficiarios del programa Uniformes y Útiles Escolares recibieron un SMS o correo electrónico en el que se encuentra la información correspondiente a la entreha de su tarjeta.

En dicho mensaje o correo se indica el día y horario exacto en el que deberán asistir a las oficinas ubicada en Bucareli número 13 de la colonia Centro, ubicada en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Las fechas para la entrega de la tarjeta física del programa Uniformes y Útiles Escolares será este jueves 6, viernes 7 y lunes 10 de noviembre, por lo que las y los beneficiarios deberán acudir en la fecha y hora que se les indique.

Entrega de tarjetas para Uniformes y Útiles escolares ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo puedo activar la Tarjeta de Útiles y Uniformes 2025?

Para activar la tarjeta física de Uniformes y Útiles Escolares debes vincularla con la aplicación móvil actualizada Obten Más únicamente debes seguir estos pasos:

Ingresa a la aplicación, y una vez que estés en ella debes seleccionar la tarjeta guinda que aparece en la parte superior izquierda.

Luego de eso, debes dar clic en la opción vincular tarjeta física.

Posteriormente debes escanear el código de barras que están atrás de la tarjeta física

En caso de no poder escanearla puedes ingresar manualmente los 16 números que tiene tu tarjeta

Una vez que tengas tu tarjeta física vinculada podrás consultar tu saldo en la aplicación, y también podrás realizar pagos utilizando un código QR.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.