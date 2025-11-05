EU pide a México esperar a resolver atorón presupuestal para siguiente reunión

Estados Unidos pidió a México esperar a que se resuelva la pausa presupuestal que enfrenta, para tener una nueva reunión en el marco de las negociaciones y entendimientos que se buscan en diversos asuntos de interés en ambos lados de la frontera.

Luego de que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, externara un reconocimiento por la coordinación que se ha alcanzado entre ambos países, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esto continuará.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que a causa del estancamiento presupuestal que enfrenta aquel país, originado por desacuerdos entre congresistas para aprobar el paquete económico de dicho gobierno, fue que la administración de Donald Trump pidió aguardar a que esta situación se supere para acordar un nuevo acercamiento.

“Sigue la colaboración. Ahora, como ustedes saben, Estados Unidos, por el tema del presupuesto no tiene los recursos, el gobierno federal, en cierta forma los Estados Unidos está paralizado en muchos temas. Entonces nos pidieron que después de que se resolviera esto pudiéramos tener la siguiente reunión”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Adelantó que para esto, tocará a los equipos estadounidenses de los distintos departamentos involucrados, venir a México para dar continuidad a las negociaciones que se han venido concretando.

Respecto a las declaraciones de Leavitt, Claudia Sheinbaum Pardo opinó que replica lo que ha dicho desde hace tiempo respecto a que hay acuerdo entre ambos países y que ahora, el que se busca alcanzar, es en materia comercial.

“Dice lo que hemos venido diciendo, que hay un entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos de respeto a nuestra soberanía y de colaboración y de cooperación… Hay un entendimiento en seguridad, en otros temas y buscamos pues que podamos llegar a un acuerdo en el tema de comercio”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto a la materia comercial, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que aún cuando “hay grupos que no quieren a México”, el país ha conseguido una posición preferente en materia arancelaria respecto a otros países, destacando que la imposición tarifaria que decretó Donald Trump no fue únicamente contra México, sino a nivel global.

“Si los aranceles fueran una cosa solo de México, bueno, pues habría un tema contra México. Si otras acciones solamente fueran contra México, entonces diríamos eso, pero incluso en términos de las aranceles nosotros tenemos una situación de muchísimos productos gracias al Tratado Comercial que no tienen aranceles y que se están exportando sin aranceles. Eso no lo tiene prácticamente ningún país del mundo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre el bloqueo que se mantiene desde hace casi un año a las exportaciones de ganado mexicano a causa de la plaga de gusano barrenador, Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la decisión estadounidense a una medida para no arriesgarse a caer en lo que ocurrió décadas atrás, cuando la infestación también llegó a su territorio y de la que costó salir alrededor de diez años, dejando afectaciones a su sector ganadero.

“La secretaria de Agricultura (Brooke Rollins) me decía que hace 50 años hubo un problema muy grave de contaminación de gusano barrenador en México y en Estados Unidos y esto afectó muchísimo a la ganadería y tardó 10 años en levantarse. Justamente porque después ya no hubo este problema, pues muchas medidas preventivas se redujeron. Entonces, tendemos más a pensar que es un tema de que no quieren la contaminación, a que sea un tema relacionado con México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante esto, mencionó que toca demostrar que no hay riesgo.

“Lo que hay que demostrar es que no hay riesgo… pero de todas maneras nosotros decimos que si hay alguna intencionalidad, como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie y que a México se le debe respetar”, recalcó Claudia Sheinbaum Pardo.

En materia migratoria, Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la reducción de las detenciones de personas en situación irregular de movilidad a las medidas dictadas en Estados Unidos, frente a lo que mantuvo el llamado a que la salida es la atención a las causas que hacen que la gente salga de sus países de origen.

“Hay una atención permanente; la migración no se puede terminar por decreto y siempre hemos pensado y lo vamos a seguir haciendo que lo mejor es atender las causas de la migración”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

