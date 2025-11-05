PAN: Estrategia no debe quedar en la autoridad estatal

La Cámara de Diputados en la discusión del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, ayer.

Federico Döring, diputado federal del PAN, cuestionó el Plan Michoacán presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para atajar la crisis de violencia en ese estado, y se sumó al planteamiento del PRI de no poner a cargo de esa estrategia a los gobiernos locales.

“Tiene que poner todo ese esfuerzo en manos de alguien que pueda concitar a la gobernabilidad y a la paz en Michoacán”, dijo el panista.

Además, agregó: “Me parece que si lo que la Presidenta retomó (…) de gobiernos anteriores del Plan Michoacán quiere que llegue a feliz puerto, tiene que poner todo ese esfuerzo en manos de alguien que pueda concitar a la gobernabilidad y a la paz en Michoacán. Ésa ya no es la situación con Ramírez Bedolla”.

El Dato: Al discutir el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 en la Cámara de Diputados, PAN y PRI se manifestaron contra la violencia en Michoacán.

Consideró que si ese plan se pone en manos de un gobierno “que está podrido y que está vinculado a la delincuencia organizada”, no va a llegar a ningún lado. Y dijo que habría que darle el beneficio y la duda al proyecto “y esperar que el plan se instrumente con un director técnico que sea capaz de llevarlo a feliz puerto”.

El panista consideró inviable la propuesta del PRI para que renuncie el gobernador del estado, “porque es facultad del Senado la desaparición de Poderes”.

Previamente, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que en la crisis de inseguridad en Michoacán “abonaría” la renuncia de autoridades, y dijo que es “insensible”, la propuesta del Gobierno federal para resarcir la violencia en la entidad.

“Hay una propuesta insensible del Gobierno, que descalifica, que ve con frialdad los terribles acontecimientos que sucedieron en Michoacán, pero que están sucediendo en todo el país, que están sucediendo en toda la patria”, afirmó.

“Esto no va a funcionar, si los gobernadores no se asumen como tales. No va a funcionar si no regresan presupuesto a los municipios y a los estados. Los municipios no tienen dinero para enfrentarlo. Todo se lo llevó el Tren Maya”, dijo.