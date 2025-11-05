¿Qué es la Proposición 50 que se votó en las elecciones de California, Estados Unidos?

Este 4 de noviembre se llevaron a cabo distintas elecciones en Estados Unidos, en las que se votó por candidatos para gobernadores, alcaldías, legislaturas estatales y otros cargos locales.

Entre estas elecciones estuvo California, en donde se puso a votación la Proposición 50, y el presidente, Donald Trup, se pronunció por medio de una publicación en la red social Truth.

En dicha publicación, Donald Trump señaló que “la votación inconstituional de redistriución de distritos en California es una ESTAFA GIGANTE, ya que todo el proceso, en particular la votación en sí, está MANIPULADO”

De acuerdo con el presidente estadounidense, las boletas que fueron emitidas por parte de los republicanos vía correo electrónico han sido excluidas, por lo que se encuentran “bajo una revisión legal y penal muy seria”.

Donald Trump opina sobre la Porposición 50 de California ı Foto: Truth Social

Este 4 de noviembre la Proposición 50 fue aprobada en California con el 63.8 por ciento de los votos, por lo que esta medida marcará una gran diferencia en la distribución del mapa de distritos del Congreso.

¿Qué es la Proposición 50 que se votó en las elecciones de California?

La Proposición 50 busca modificar los límites de las representaciones y distribuciones de representación en el Congreso de Estados Unidos, para buscar un verdadero contrapeso en la promulgación de leyes.

Con esta reestructuración se busca hacer frente a la mayoría republicana que actualmente se encuentra en el Congreso, y así poder garantizar que se contrarresten las decisiones en el Congreso.

Esta propuesta fue impulsada por el gobernador de California, Gavin Newson, pues el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió anteriormente que en los estados gobernados por los republicanos, como Texas, se hicieran iniciativas similares para así poder controlar la Cámara de Representantes.

Con la aprobación de la Proposición 50, en California se contará con un cambio el los distritos electorales para las elecciones de los próximos años, por lo que incluso los cinco distritos que son gobernados por los republicanos cambiarán los límites en el mapa.

Elecciones en Estados Unidos ı Foto: Especial

Esto significa que para las elecciones del 2026, 2028 y 2030 se contará con más candidatos demócratas, por lo que esto podría brindar la posibilidad de que más demócratas puedan estar en el Congreso.

En Estados Unidos los distritos electorales son una delimitación que se utiliza en las elecciones para poder determinar el lugar en el que las personas pueden votar, ya que estos solo pueden emitir un voto para los candidatos determinados en el distrito al que están inscritos.