Rosa Icela Rodríguez condena acoso a Presidenta Claudia Sheinbaum

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó este miércoles su indignación por el acoso del que fue víctima la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tiempo que calificó el hecho como “reprobable” y envió un mensaje de solidaridad con la mandataria.

“Como mujer y secretaria de Gobernación, expreso mi indignación por el acoso sexual del que fue víctima nuestra Presidenta”, señaló la funcionaria a través de sus redes sociales, donde utilizó el hashtag #PresidentaNoEstásSola para manifestar su respaldo.

Como mujer y secretaria de Gobernación, expreso mi indignación por el acoso sexual del que fue víctima nuestra Presidenta @Claudiashein. Es un hecho reprobable. Lo decimos claro: ninguna mujer que transita el espacio público debe vivir con miedo; todas tenemos derecho a caminar… pic.twitter.com/QCUSYCb8aS — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 5, 2025

El incidente, que ha generado repudio en distintos sectores de la sociedad, representa una agresión contra la primera mujer en ocupar la presidencia de México, quien asumió el cargo tras su victoria electoral.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación fue enfática al rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres en el espacio público: “Lo decimos claro: ninguna mujer que transita el espacio público debe vivir con miedo; todas tenemos derecho a caminar libres y seguras”.

El caso ha puesto de nuevo en el centro del debate público la problemática del acoso y la violencia sexual que enfrentan las mujeres en México, incluso en las más altas esferas del poder.

El individuo responsable del acoso sexual contra la Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra bajo custodia de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales tras ser capturado por las autoridades.

Según información del Registro Nacional de Detenciones, el detenido –quien responde al nombre de Uriel “R”– fue aprehendido alrededor de las 21:00 horas, luego de varias horas desde que perpetró la agresión, y que ocurrió mientras la mandataria recorría las calles del Centro Histórico capitalino, a pesar de estar acompañada por su equipo de seguridad, conocido como Ayudantía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR