Secretaría de las Mujeres repudia invasión del espacio personal de Sheinbaum

Instituciones federales, estatales, e instancias para la protección de las mujeres y la igualdad de género reprobaron “el hecho” que vivió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes, cuando un individuo intentó tocarla de manera inapropiada mientras convivía con ciudadanos en calles de la Ciudad de México.

En un pronunciamiento conjunto, repudiaron la invasión del espacio personal de la mandataria, al afirmar que su cercanía con el pueblo mexicano no debe interpretarse como una oportunidad para el contacto físico sin consentimiento.

Al señalar que ninguna mujer está exenta de enfrentar una situación similar, enfatizaron que cualquier tipo de violencia contra las mujeres no puede ser ignorada o minimizada. Por el contrario, destacaron la importancia de alzar la voz y denunciar el acoso, hostigamiento y abuso.

“Es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres sino que además son un delito”, resalta el documento compartido por la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlali Hernández Mora.

La funcionaria también exhortó a los hombres a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad donde el respeto, la igualdad y una vida libre de violencias sean parte de la cotidianidad.

Las violencias que vivimos las mujeres provienen de la normalización que tienen algunos hombres acerca de la irrupción a nuestro espacio personal y/o a nuestro cuerpo; son resultado de décadas de una visión machista.



