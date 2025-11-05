Sheinbaum presenta denuncia penal contra sujeto que la acosó

El sospechoso fue detenido por la Policía capitalina e identificado como Uriel “R”.

"Es algo que no debe ocurrir en nuestro país"

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que presentó una denuncia en contra del hombre que la tocó sin su consentimiento ayer por la tarde, a las afueras de Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum lamentó el episodio y explicó que decidió caminar hasta la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el evento que tenía programado ya que es más rápido que ir en auto.

“Si salíamos en auto se nos habría hecho tarde, íbamos a llegar 20 minutos después y los compañeros que me ayudan, de Ayudantía, me dijeron ‘pues si quieren nos vamos caminando, pues caminando a la SEP son cinco minutos’. Mucha gente nos saluda en el camino, sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues, que vivo este episodio de acoso”, explicó Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reconoció que, debido a la alta afluencia de transeúntes y simpatizantes que se acercaron no se percató del hecho inmediatamente.

“Estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos, me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió”, relató Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum reconoció que sintió la cercanía del hombre y pudo percatarse que se encontraba alcoholizado. Además, adelantó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante joven. Este es un delito en la Ciudad de México.

“Mi reflexión es: si no presento yo (la denuncia) pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la Presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Entonces, tiene que estar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común. Presenté denuncia”, informó Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como Presidenta, sino como mujer y en la representación de las mujeres mexicanas: no debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer”.

Por ahora, el hombre se encuentra detenido y el caso se encuentra a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde el hecho sí representa un delito penal.

Uso de imagen es delito, advierte

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el uso de la imagen de lo ocurrido representa un delito.

Claudia Sheinbaum pidió revisar en qué estados el acoso sí es un delito penal, porque subrayó que así debe ser considerado.

Claudia Sheinbaum también reprobó la difusión de la imagen, al recordar que representa una vulneración a derechos como se impulsó desde la Ley Olimpia, al representar esto un acto revictimizante. A pesar de esto, negó que vaya a proceder legalmente contra los medios que difundieron la grabación e imágenes.

“Lo tengo que decir, también el uso de la imagen que también es delito… La verdad. Y aprovecho para decir porque hay cosas que tienen límite… Está fuera de toda ética, toda moralidad, pero además si uno lo cataloga puede entrar incluso la ley Olimpia o la revictimización. Lo tenemos que decir, no, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico, pero hay límites para todo. Entonces hay que decirlo, denunciarlo”, dijo Claudia Sheinbaum.

