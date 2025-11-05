Una “absurda” discusión

Nos cuentan que ayer más de uno en la Corte evocó aquello de “no te calientes, granizo”. Y es que resulta que un tenso momento protagonizaron los ministros Giovani Figueroa y Estela Ríos. Cuando se discutía la constitucionalidad de la facultad de solicitar intervenir comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, el primero, al plantear que ese tipo de peticiones tienen que ser centralizadas, dijo que “un argumento al absurdo llevaría a que cualquier autoridad pueda hacerlo”. Entonces Ríos reviró: “Respecto de lo que manifestó el ministro Giovanni, rechazo el tema de que llevaría al absurdo, porque ése es un calificativo de los razonamientos que hemos hecho y no estoy de acuerdo”. Giovani intentó explicar que se había tratado de una “técnica argumentativa” y no alusión. Pero la ministra no lo aceptó y dejó sobre la mesa su sentir. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ahí sí se unen los partidos