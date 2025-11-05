Uruapan con Grecia

Muchas voces coinciden en plantear que Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, será quien asuma la titularidad de ese municipio michoacano, pues, como algunos propusieron, nadie mejor que ella para continuar con la lucha que inició su esposo para llevar paz a una comunidad lastimada. Sin embargo, nos hacen ver, pocos se han puesto a pensar que esta decisión, tanto como el reconocimiento al edil asesinado, requiere no sólo de las palmas, sino de un respaldo real y efectivo a la nueva alcaldesa, quien estará al frente de una de las localidades más peligrosas del país, en la que confluye un enjambre de organizaciones criminales que asesinan, trafican, extorsionan y reparten el territorio a diestra y siniestra. Sin duda, Grecia requerirá del gran espaldarazo de los uruapenses, pero también del estado y del país entero, en busca de aliviar la crisis enraizada. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ahí sí se unen los partidos