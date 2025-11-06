Banxico recorta tasa de interés; la ubica en 7.25%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) redujo la tasa de interés interbancaria en 25 puntos base, y la situó en 7.25 por ciento.

El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) disminuye en 25 puntos base https://t.co/2J9GPTQpnx — Banco de México (@Banxico) November 6, 2025

La decisión no fue unánime y tendrá efecto a partir del 7 de noviembre del año en curso.

Los integrantes del Banco Central mexicano señalaron que hacia el futuro valorarán recortes adicionales a la tasa de referencia, pero tomarán en cuenta los datos sobre inflación para determinar futuras decisiones.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3.0 por ciento en el plazo previsto. El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”.

Los integrantes que votaron a favor del recorte fueron: Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo, mientras que Jonathan Heath votó a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.50 por ciento.

