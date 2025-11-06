México rechaza declaración de Sheinbaum como persona non grata en Perú; acusa argumentos falsos

La declaración como persona no grata hecha por el gobierno de Perú en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue rechazada por el Gobierno de México, el cual acusó que los argumentos bajo los cuales se tomó esa decisión resultan falsos.

Luego de que se declarara el rompimiento de las relaciones diplomáticas, el Congreso de Perú acusó a la mandataria mexicana de incurrir en una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” de dicho país, al también considerar que las declaraciones que ha hecho constituyen un agravio al sistema democrático peruano.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló: “El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos”.

El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos.



México no ha intervenido en modo… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 6, 2025

Se negó haber intervenido de alguna manera en los asuntos internos, debido a que se ha procedido en apego a los principios de política exterior y a la tradición diplomática que ha conducido México desde hace muchos años, con relación al asilo que se le concedió a la ex ministra peruana Betssy Chávez en la embajada de México en aquel país.

“México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú”, argumentó.

En este contexto, el gobierno mexicano recordó que la asamblea general de la ONU ha establecido que el asilo político es un acto Pacífico y humanitario que además no puede ser motivo de rompimiento por ningún otro estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL